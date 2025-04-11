Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çorumlu hemşehrimiz Gökhan Yazgı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına çok sayıda atama gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 10 kurula 140 ismin ataması Resmi Gazete’de yayımlandı.

Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, hemşehrilerimiz Gökhan Yazgı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliliğine, Prof. Dr. Lütfi Akça ise Yerel Yönetimler ve Afet Politikaları Kurulu üyeliğine atandı.