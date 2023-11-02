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Türkiye'de son dönemde artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Adana'da meydana gelen olayda, Emrah Demir, 5 aylık hamile olan 8 aylık eşi Hatice Demir ile gece saatlerinde tartışmaya başladı.

"GALİBA EŞİMİ ÖLDÜRDÜM"

Demir, eşinin bağırmaması için eliyle yüzünü kapattı. Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören Demir, sokağa çıkıp komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırdı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hatice Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İFADESİNDE VAHŞETİ ANLATTI

Gözaltına alınan Emrah Demir, emniyetteki ifadesinde, gece boyunca tartıştıklarını anlattı. Demir, "İşten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik, sonra yukarı çıktık. Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Demir, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

BEBEĞİN ADI MİRAN OLACAKTI

Hatice Demir’in cenazesi ise toprağa verildi. Genç kadının ailesi İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Demir’in erkek bebeğinin olacağı, adının da ‘Miran’ konulacağı öğrenildi. Ayrıca Demir’in annesinin de olay günü Umre’de olduğu, kızının ölüm haberiyle Türkiye’ye geri döndüğü belirtildi.

"ÖMÜR BOYU CEZAEVİNDE KALSIN"

Cinayetin ardından konuşan Anne Belgin Durgut, “Bu caniymiş. Ömür boyunca cezaevinde kalsın. Hiç çıkmasın oradan. 8 aylık evli, 5 aylıkta hamileydi. Erkek bebeği olacaktı kızımın. Onu Allah’a ve adalete havale ediyorum. Ömür boyu cezaevinde kalsın. Karşı tarafın taziyelerini de kabul etmiyoruz. Bu Adana’yı terk edip gitsinler. Beni Umre’den de ettiler. Bütün günahım onların boynuna” dedi.