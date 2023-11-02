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Çorum'un Osmancık ilçesinde faaliyet gösteren Dörtçelik Osyap firması sahibi işadamı Alparslan Çelik, geçirdiği elim bir kaza sonucu genç yaşta hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde bir iş yerinin restorasyon ve onarım işlerini yapan Alparslan Çelik, çalıştığı sırada dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Alparslan Çelik, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Çelik kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Avlağı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen işadamının köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.