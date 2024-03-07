1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesince "Asrın Felaketi Şubat Depremi" adlı panelde konuşan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Her türlü afete önceden hazırlıklı olunmasının önemine vurgu yaparak; ‘6 Şubat’tan her kişi ve kurumun ders çıkarması gerekiyor’ dedi

Depremin ardından İçişleri Bakanlığınca koordinatör vali olarak Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine, daha sonra kent merkezine görevlendirilen Vali Dağlı konuşmasında Kahramanmaraş depremi sonrasında Yönetim ve Koordinasyon sürecine ilişkin bir değerlendirme sunumu gerçekleştirdi.

bölgede 40 vali ve 160 mülki amirin koordinatör olarak görev yaptığını kaydeden Dağlı, afetlerde koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Her türlü afete önceden hazırlıklı olunmasının önemine değinen Dağlı; “Allah'tan ülkemize ve milletimize böyle büyük felaketleri bir daha yaşatmaması temennisinde bulunuyorum.” diye konuştu

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise depremin ardından Çorum'un Afet Risk Haritası'nı çıkardıklarını ve haritaya göre düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te unutamayacağı bir acıyla baş başa kaldığını vurguladı.

Hitit Üniversitesinden uzman akademisyenlerin deprem bölgesinde uzun süre görev yaptığını belirten Öztürk, akademisyenlerin savcılık tarafından yürütülen soruşturmalara ilişkin yaklaşık 1500 tetkiki sürdürdüğünü kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından panel, "Asrın Felaketinde Arama-Kurtarma" ve "Koordinasyon, Yapı ve Basın Açısından Asrın Felaketi" oturumlarıyla devam etti.

Panelde Hitit Üniversitesinde öğretim görevlisi İbrahim Yurttaş "Deprem Gerçeğimiz ve Deprem Farkındalığı Öncesi, Anı ve Sonrası" konulu sunum yaptı.