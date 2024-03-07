Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi iş birliğinde yaptırılan Çorum Orman Okulu faaliyete başladı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı beraberinde, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile birlikte Sıklık Tabiat Parkı’nda bulunan Orman Okulunu ziyaret etti.

Resim ve müzik atölyelerine katılan 19 Mayıs İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelen Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Orman Okulunda yapılacak doğada matematik, tarımsal aktiviteler, çevre bilinci, oryantiring, doğal yaşam gözlemevi, çevrebilimi konularında verilecek temel eğitimlerin, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Vali Dağlı ve beraberindekiler, çocukların seslendirdiği şarkıları dinleyip yaptıkları resimleri inceledikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler.