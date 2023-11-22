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Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Öğretim üyesi alınacağı duyuruldu.

Yayınlanan ilana göre, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü'ne 4 Doçent, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü'ne 10 Doktor Öğretim üyesi, İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü'ne 1 Doktor Öğretim üyesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'ne 1 Doktor Öğretim üyesi, ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'ne 1 Doktor Öğretim üyesi olmak üzere toplam 17 öğretim üyesi alımı yapacak.

Başvurular 6 Aralık'ta sona erecek.