Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. 

Muzaffer Külcü'den miting havasında adaylık başvurusu Muzaffer Külcü'den miting havasında adaylık başvurusu

Yayınlanan ilana göre, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü'ne 4 Doçent, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü'ne 10 Doktor Öğretim üyesi,  İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü'ne 1 Doktor Öğretim üyesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'ne 1 Doktor Öğretim üyesi, ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'ne  1 Doktor Öğretim üyesi olmak üzere toplam 17 öğretim üyesi alımı yapacak.

Başvurular 6 Aralık'ta sona erecek.