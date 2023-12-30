Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Öğretim üyesi alınacağı duyuruldu.

Yayınlanan ilana göre, Tıp Fakültesi Cerrahi ve Dahili Bölümleri'ne 1 Profesör, 5 Doçent ve 2 Dr. Öğretim üyesi İlahiyat Fakültesi Temel İslami Bölümleri'ne 2 Doçent, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi Bölümü'ne 2 Doçent, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'ne 1 Doçent ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü'ne 1 Dr. Öğretim üyesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü'ne 1 Dr. Öğretim üyesi, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne 2 Dr. Öğretim üyesi olmak üzere toplam 17 öğretim üyesi alımı yapacak.

Başvurular 15 Ocak'ta sona erecek.