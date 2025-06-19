Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Çorum’da inşaat projelerindeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. İddiaların tümünün yeniden ve ciddiyetle araştırılması gerektiğini vurgulayan Onan, “Hitit Üniversitesi’nin mevcut durumu ortada iken, tartışmalı dosyaların ODTÜ ye, İTÜ ye, Boğaziçi veya Yıldız Üniversitesine gönderilmesi yerine, neden Hitit Üniversitesine gönderildiğini Çorum Belediyesi şehir halkına izah etmelidir” dedi.

Bedii Onan, Çorumlunun can ve mal güvenliğinin, ahlaki ve vicdani değerlerin korunması, hak ve hukukun üstünlüğünün varlığının tesisi açısından vatandaşların aklında soru işaretleri bırakmayacak şekilde yeniden ve ciddiyetle araştırılması gerektiğini vurgulayarak açıklamasında şunları söyledi:

“İnşaat yapımında hangi tabii afet, ne şekilde oluşmuş olsa dahi, bir takım fiziksel sorunların oluşmasına rağmen binaların çökmeden, yıkılmadan ayakta kalacak şekilde inşa edilmesi gerektiği temel bir ilkedir. Olması gerekenden daha az miktarda demir kullanarak yapılan bir bina bir deprem anında ayakta kalabilir mi? Ya olması gerekenin dışında beton kullanımı bir deprem anında binayı bir bütün olarak yıkılmadan ayakta tutabilir mi?

Çorum’da tartışma konusu olan binaların performans analizleri Çorum Belediyesi tarafından incelenmek üzere Hitit Üniversitesine havale edilmişti. Aylar sonra bir rapor hazırlandığı ve yedi binaya güçlendirme yapılması ile ilgili bir rapor hazırlandığı ifade edilerek, bahsi geçen meselenin Çorum belediyesi açısından kapandığı bizzat belediye başkanı tarafından ifade edilmişti.

Bugün itibarıyla bu kez de, konuya ilişkin bir haber yerel gazeteler ve ülke genelinde yayın yapan bir internet haber sitesinde yayınlandı. Bir yapı denetim firması ile bir öğretim görevlisi, diğer yapı denetim şirketleri ile birlikte organize olarak problemli dosyaların üniversite bünyesinde göstermelik ücret ödenerek performans analizlerinin yapıldığı ifade edildi. Haberin devamında üniversitenin zarara uğratıldığı da belirtiliyordu.

Hitit Üniversitesinin mevcut durumu ortada iken, tartışmalı dosyaların ODTÜ ye, İTÜ ye, Boğaziçi veya Yıldız Üniversitesine gönderilmesi yerine, neden Hitit Üniversitesine gönderildiğini Çorum Belediyesi şehir halkına izah etmelidir. Yaşananlar ortada iken Hitit Üniversitesinin ilgili birimleri tarafından düzenlenen raporlara ne kadar güven duyulabilir? Bu haliyle mevcut binalarda yaşamak, ikamet etmek güvenli midir? Bu haliyle, görev ihmali olan, mevzuat dışı iş ve işlemlere dahil olmuş kimi kamu çalışanları, belediye çalışanları ve inşaat müteahhitleri korunuyor mu? Sorusunun vatandaşlarımızın zihninde aydınlığa kavuşturulması gerektiğini bir kez daha duyurmak, Çorum halkının hak ve menfaatini savunmak bizler için bir görevdir.

Çorum halkının can ve mal güvenliğinin tesisi ve gelecekte bu tür durumların bir daha yaşanmaması için bu iddiaların ciddiyetle yeniden gündeme alınması ve incelenmesi bir gereklilik ve mecburiyettir.”

(Haber Merkezi)