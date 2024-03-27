CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, firma ve esnaf ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti. Çöphüseyinoğlu sırası ile Greyder, Akça Plywood, Şenöz Metal, Kolix, Gülümoğlu Yem, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, yerel seçimler için destek istedi.

Çalışarak, üreterek Çorum’un kalkınmasında büyük rol oynayan firma sahipleri ve personelleri ile görüşen Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik etti.

Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafların karşılaştığı yaygın sorunlar arasında altyapı eksiklikleri, güvenlik endişeleri, çevre düzenlemesi gibi sorunların olduğunu bildiğini ifade eden CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, “Göreve geldiğimizde esnafımızı ilgilendiren sorunları çözmek için Çorum Belediyesi olarak esnafımızın katılımını artırmak ve sesini duyurmak için düzenli toplantılar veya danışma ortamları sağlayacağız” dedi.

Esnafın iş yerlerini tek tek ziyaret ederek, sohbet eden Çöphüseyinoğlu, esnafın kendisine olan ilgisine teşekkür ederek hayırlı işler, bol kazançlar ve hayırlı Ramazanlar temennisinde bulundu.

Çöphüseyinoğlu, esnafların karşılaştığı sorunları ve taleplerini de yerinde dinledi.

İş insanları ve esnafla yapılan görüşmelerde Çöphüseyinoğlu, esnaflara yönelik belediye projelerini ve politikalarını da detaylı bir şekilde aktardı. Çöphüseyinoğlu, “Şehrimizin ekonomik dinamikleri arasında çok önemli yer tutan sanayi esnafımızın güler yüzleri, tebessümleri ve bizlere olan samimi yaklaşımları bizlerin bir kez daha motivasyonunu arttırdı. Bende, Belediye Başkanı seçilmem halinde yapacağım tüm belediye hizmetlerinde her kesimin yüzünü güldüreceğime buradan söz veriyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)