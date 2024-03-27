Dün Bolu’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Çorumlu Ahmet Uyar ve Hakan Daşpınar, son yolculuklarına uğurlandı.
İskilip Sorkun köyü nüfusuna kayıtlı Ahmet Uyar ve Hakan Daşpınar, bugün Bolu'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Mudurnu-Bolu kara yolunda Feruz köyü mevkiinde meydana geldi.
Mudurnu istikametinde seyreden Bekir Uğur (52) yönetimindeki 14 ER 655 plakalı otomobil, yağışlı havada kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Feruz köyü mevkiinde şarampole uçtu.
Tepetaklak olan otomobil içerisinde bulunan sürücü, araçta yolcu konumunda bulunan Ahmet Uyar (43) ve Hakan Daşpınar (44) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Editör: Çorum Hakimiyet