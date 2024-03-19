Son olarak Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi tarihinde Alacakapı Mahallesinde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, 1 adet horoz dövüştürmek için yapılmış ring, 3 adet canlı hayvan taşıma çantası, 1 adet tartı, 4 adet Hint horozu ele geçirildi.

72 bin 257 TL ceza uygulandı

Operasyonda horoz dövüşü yaptırdıkları belirlenen 2 kişiye 14 bin 432 TL kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişiye ise 57 bin 825 TL genel toplamda 72 bin 257 TL idari para cezası uygulandı.

2 kişi hakkında işlem başlatıldı

Operasyonda ayrıca 2 şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı.