SGK, 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

Bu ilaçlar şöyle sıralandı: 3 adet kanser ilacı, 3 adet multipl skleroz ilacı, 1 adet immunosupresan ilacı, 7 adet antibiyotik, 6 adet kan ürünü ve 3 adet diyabet ilacı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geri ödeme listesine alınan ilaçlarla ilgili bilgiyi sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelerle paylaştı:

Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

"İlaçların şifa olmasını dilerim"

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.