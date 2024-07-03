Merkez Mahalle Muhtarları ile Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, emniyet ve asayişin sağlanması konusunda son bir ay içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi. Muhtarların görüş ve önerileri alınarak, istişarelerde bulunuldu.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama noktasında toplumun her kesimiyle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Dağlı, muhtarların görüş ve desteklerinin çok değerli olduğunu, sorunları çözme noktasında birlikte yol almaya devam edeceklerini ifade etti.