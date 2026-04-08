Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından doğum günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Vali Ali Çalgan da katıldı.

Vali Çalgan, huzurevi sakinlerinin mutluluğunu paylaşarak kendilerine sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi.

Vali Çalgan programın düzenlenmesinde emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine, huzurevi çalışanlarına ve katkı sunan sanatçılara teşekkür etti.

Huzurevi sakinleri ise düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini unutmayan, yalnız bırakmayan ve bu özel günü anlamlı kılan herkese teşekkür etti.

Etkinlikte Vali Çalgan ve huzurevi sakinleri birlikte pasta kesti.

Müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerle huzurevi sakinleri moral buldu.