İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Taşova'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şunları kaydetti:

"Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."