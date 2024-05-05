İçişleri Bakanlığı'ndan tasarruf tedbirleri kapsamında dikkat çeken bir adım geldi. Yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in her fırsatta dile getirdiği kamuda tasarruf tedbirleri konusunda İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir adım geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın araçları da dahil olmak üzere bakan yardımcılarının koruma araç ve koruma polis sayıları azaltıldı.

YARDIMCILARA İKİŞER POLİS BIRAKILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakan Yardımcıları Bülent Turan, Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Ramazan Sağlam'ın makamlarında çalışan polislerin görevine son verdi. Bu isimlerin yerine atama yapılmazken, dört bakan yardımcısının her birine biri şoför, diğeri koruma olmak üzere sadece ikişer polis bırakıldı. Görevden çekme işleminin ardından İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN "ZORUNDAYIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir. Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız" demişti.