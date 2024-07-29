Sabah Gazetesi köşe yazarlarından İdil Çimrin, Çorum'un lezzetlerini köşesine taşıdı.

İdil Çimrin'in 'Nefis Çorum Yemekleri’ başlığı ile yayımlanan köşe yazısında Çorum mutfağının birbirinden lezzetli ürünlerinin tarifi verildi.

İdil Çimrin'in köşe yazısı şu şekilde;

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Çorum sofrasına konuk oluyoruz. Çorum yemekleri, Anadolu ve Karadeniz mutfak kültürünün sentezini sunar. Çorum evlerinde biraz Karadenizli biraz da Anadolulu lezzetler pişer. Yani mısır, lahana, taze fasulye, mısır unu, hamsi, sütlaç burada da çok yaygındır. Diğer yandan ciğer, Ankara tava, güveç, bamya, yayla çorbası, haşhaşlı çörek gibi İç Anadolu'ya özgü yemekler de bilinir ve sıklıkla yapılır. Bakalım sizler için hazırladığımız tarifleri beğenecek misiniz? Çorumlulara selamlar.

İSKİLİP DOLMASI

MALZEMELER

1 kg. akçeltik pirinci, 250 gr. Tereyağı, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 3 orta boy ince kıyılmış soğan, tuz karabiber, kemikli kuzu eti, 50 gr. tereyağı

YAPILIŞI: İlk olarak pirincimizi sıcak tuzlu suda ıslatıyoruz. Soğanları 250 gram tereyağı ve bir çay bardağı sıvı yağda iyice kızartıyoruz. Sonrasında birebir ölçü olacak şekilde soğanların üstüne su ekliyoruz. Islattığımız pirinçleri soğuk suyla birkaç defa yıkıyoruz. Su kaynadıktan 1-2 dakika sonra yıkadığımız pirinçleri tencereye ekliyoruz. Pilav suyu kaynadıktan sonra altını kısıp suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Pişen pilavı soğuması için tepsiye döküyoruz. Etleri, rengi dönene kadar tereyağında kavuruyoruz. Sonrasında üzerini aşacak kadar sıcak suyu, iki bütün soğanı tuzu ve karabiberi ekliyoruz. Tencerenin kapağını kapattıktan sonra kenarında bir parmak boşluk kalacak şekilde hamurla kapatıyoruz. Kapağın üstüne ağırlık yerleştiriyoruz. Açık bıraktığımız boşluktan buhar çıkmaya başlayınca tencerenin altını kısıyoruz. 3.5 saat sonra pilavın ve etin pişip pişmediğini kontrol ediyoruz. Benimki dört saate pişmişti. Pilavı tabağa alıp üzerine et suyu gezdiriyoruz, üstüne eti koyarak servis ediyoruz.

YIRTMA AŞI MALZEMELER

1 adet orta boy soğan, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1/2 limon suyu, 1.5 litre kaynamış su, 1 yemek kaşığı salça, taze asma yaprağı, 2 yemek kaşığı yarma, 10-12 dal maydanoz, 6-7 dal dereotu, tuz, pul biber

YAPILIŞI: Öncelikle soğanımızı küçük küçük doğruyor ve sıvı yağda soteliyoruz. Kavrulan soğanımızın üzerine salçayı koyup karıştırıyoruz ve sıcak suyunu ekliyoruz. Elimizle küçük parçalara böldüğümüz ve sonrasında yıkadığımız asma yapraklarımızı ve yarmamızı ilave ediyoruz. Yapraklar yumuşayıncaya kadar pişiyoruz. Pişen yemeğimizin üzerine doğranmış dereotunu, maydanozu, çeyrek limon suyunu ve baharatlarını atıyoruz. Birkaç taşım kaynatıp servise sunuyoruz.

SIKMA BAKLAVA MALZEMELER

HAMUR İÇİN:

4 su bardağı un, 3 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 çorba kaşığı yoğurt, bir tutam tuz

İÇ MALZEME:

2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi, 1 paket (250 gr.) margarin

ŞURUP İÇİN:

7 su bardağı toz şeker, 8 su bardağı su

YAPILIŞI: Toz şekeri suyla kaynatıp şerbeti hazırlayın ve soğumaya bırakın. Unu hamur yoğurma kabına alıp ortasını açın. Yumurta, süt, sıvı yağ, yoğurt ve bir tutam tuz ekleyip yoğurun. Hamuru eşit büyüklükte 20 parçaya ayırıp yuvarlayarak 20 beze yapın. Bezeleri hafif un serperek ince yufkalar halinde açın. Margarini eritip 1 çay bardağı kadarını ayırın. Kalan margarini yufkaların üzerine sürüp ceviz içini serpiştirin. Her bir yufkayı oklavaya sarıp iki ucundan ortaya doğru toplayarak büzün ve oklavadan çıkarın. 3-4 santimlik parçalar halinde kesip yağlanmış tepsiye aralıksız olarak dizin. Ayırdığınız margarini kızdırıp sıcak olarak yufkaların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar pişirin. Tepsiyi fırından alıp üzerine soğuk şurubu gezdirerek dökün. Şurubu çektikten sonra servis yapın.