Arca Çorum FK’nın pazar günü Iğdır FK ile oynayacağı maçın seyahat programı belli oldu.

Iğdır FK maçının hazırlıklarını cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan kırmızı siyahlı takımda Iğdır maçı kafilesi cumartesi sabah 08’de karayolu ile Esenboğa Havaalanına gidecek ve burdan saat 12 uçağı ile Iğdır’a uçacak.

Pazar günü saat 16’da Iğdır FK ile oynayacağı maçın ardından dönüş uçağı olmadığı için Çorum FK geceyi Iğdır’da geçirecek.

Kırmızı Siyahlı takım pazartesi saat 14.30 uçağı ile Ankara’ya uçacak. Milli ara nedeni ile kafilenin burdan memleketlerine gitmesi bekleniyor.