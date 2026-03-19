Arca Çorum FK’ya Esenler Erokspor maçından dolayı yüklü bir para cezası ve belli bloklara bir maç kapama geliyor.

Esenler Erokspor maçından dolayı Disiplin Kuruluna sevk edilen kırmızı siyahlı takım çirkin ve kötü tezahürat, dokuz futbolcunun sarı bir futbolcunun kırmızı kart görmesi nedeni ile takım halinde sportmenliğe aykırılıktan ve saha olayları nedeni ile üç ayrı suçtan ceza kuruluna sevk edildi.

Yedek kulübesinden kırmızı kart gören Atakan Akkaynak da hakeme hakareti nedeni ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

Kırmızı Siyahlı takıma saha olayları, takım halinde sportmenliğe aykırılık ve çirkin kötü tezahürattan dolayı para cezası çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ise belli bloklara bir maç ceca gelmesi bekleniyor.

1. ligde ayrıca Amedspor’a saha olayları nedeni ile Sarıyer kulübüneçirkin kötü tezahürat ve saha olayları ile dört görevlisi ceza kuruluna sevk edildi.

Sivasspor takım halinde sportmenliğe aykırılık Manisa FK’da Vargaz Valentin ceza kuruluna sevk edildi.