Ahlatcı Çorum FK sekizinci hafta maçında cuma akşamı evinde konuk edeceği Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Pazar akşamı Adanaspor deplasmanından üç puanla dönen kırmızı siyahlı takım karayolu ile Çorum’a pazartesi sabah saatlerinde geldi. Kırmızı Siyahlı takım dün sabah saat 16’da tesislerde bir araya geldi ve bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Bu toplantının ardından ise saat 18’da haftanın ilk antrenmanına çıktı. Çalışmada Adanaspor maçında doksan dakika oynayan futbolcular kısa süreli bir yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Oynamayanlar ve az süre alanlar ise çabuk kuvet ve dar alanda pas çalışmasının ardından oyun formatında ilk antrenmanı tamamladı.

Çorum FK bugün yapacağı çalışma ile Iğdır FK hazırlıklarını sürdürecek.