Arca Çorum FK- Esenler Erokspor maçı baştan sona büyük bir gerilime sahne oldu.

Maçın hakemi de bu gerilimin artırmak için elinden geleni yaptı ve doksan dakika içinde toplam 11 sarı 2 kırmızı kart çıkardı ve bu alandaki başarısız performansını devam ettirdi.

Çok basit kart kullanan maçın hakemi Oğuzhan Aksu bu geleneği Çorum FK- Erokspor maçında da sürdürdü.

Özellikle uzatma dakikalarında kartı hiç cebine sokmayan Oğuzhan Aksu maçın bitiş düdüğünden sonra kendisine hakaret eden Erokspor’lu futbolcunun numarasını görmek için çok uğraşmasına karşın bulamadığı için onu atamadı.

Maçta Çorum FK’da Sinan Osmanoğlu, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Burak Çoban, Samudio, Fredy saha içinde sarı kart görürken kulübede Kerem Kalafat, Ferhat Yazgan ve İbrahim Zubairu sarı Atakan Akkaynak ise kırmızı kart gördü.

Konuk Erokspor’da ise Mikail Okyar ve Mami Faye sarı Francis Nzaba ise kırmızı kart görün futbolcular oldular,