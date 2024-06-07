ISVEA Seramik Yönetim Kurulu Başkanı ve Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erdem Çenesiz ve Birlik Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay Bloomberg TV'de canlı yayınlanan ve Didem Arslanoğlu’nun sunduğu 'İş Dünyası' Programının konuğu oldular.

Türkiye ekonomisinin katma değer yaratan sektörleri olan Çimento, Cam, Seramik sektörlerindeki gelişmeler, ihracat rakamları ve sektörlerin global pazardaki gücü ile ilgili konuların konuşulduğu programda başkanı olduğu üç sektörü değerlendiren Erdem Çenesiz, “%80 yerli katma değer oranı ile çalışan sektörleriz yani tarım dışı endüstriyel sektörler içerisinde rekortmen sektörler. İhraç ettiğimiz her 100 dolarlık ürünün 80 doları ülkemizde kalıyor, yerli kaynaklar ile üretim yapan sektörlerdir. Bizim ihracatımız birçok sektörün ihracatına göre kıyaslandığında yarattığı katma değer ve net döviz girdisi çok daha yüksek” diye konuştu.

Sektörlerde istihdam sorununa değinen Çenesiz, “ÇCSİB sektörlerinin kısmen emek yoğun sektörler olmasının yerli katma değer oranının bu derecede yüksek olmasının bir faktörü olarak görüyoruz. Son dönemlerde mavi yaka iş gücü eksikliğini çok bariz bir şekilde hissediyoruz. Sanayi işgücünün mavi yaka olarak çalışmanın da prestijli bir yanı olduğunu anlatmamız gerekiyor. Avrupa Birliği’ne baktığınız zaman ihracat yapan bir üretim tesisinde çalışan bir Alman vatandaşı son derece gururlu çünkü ülkesine önemli bir katkı yaptığını, yalnızca tüketmediğini ürettiğini ve ülkesine katkı sağladığını düşünerek gururlanıyor” ifadelerini kullandı.

Son dönem para politikaları ile ilgili de değerlendirmede bulunan Erdem Çenesiz “Sıkı para politikası enflasyon ile mücadelenin bir unsuru bunu anlayabiliyoruz ancak bunun ihracatın finansmanı tarafına yansımaması lazım çünkü ihracat zaten yeterince artmayan kur yüzünden nakit döngüsünde zorlanıyor en azından ihracatın finansmanı sıkı para politikası kurallarına tabi olmamalı diye düşünüyoruz” şeklinde belirtti.