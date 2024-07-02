Çorum Belediyesi, Sosyal Destek Kart ödeme miktarlarını artırdı. İhtiyaç sahibi ailelere yapılan ödemeler Temmuz ayından itibaren 1.000 TL oldu.

Çorum Belediyesi, Sosyal Destek Kart uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa önemli katkılar veriyor. Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal destek karttan faydalanan ailelere 2023 yılında toplam 12 Milyon TL’lik ödeme yaptıklarını hatırlattı.

Geçen yıl 500 TL olan sosyal destek kartı ödemelerini Ocak ayında 800 TL’ye yükselttiklerini belirten Başkan Aşgın, Temmuz ayı itibariyle yeni bir artış daha yaparak ödemeleri 1.000 TL’ye çıkarttıklarını duyurdu. Başkan Aşgın “6 ay içerisinde yaptığımız iki artışla Sosyal Destek Kart ödemelerimizi yüzde 100 artırmış olduk” dedi.



'Hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa destek'

Gıda Bankası yerine Sosyal Destek Kart uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ihtiyaç sahibi vatandaşların istediği yerden alışveriş yapabilme imkanı sunduklarını belirtti.

Sosyal Destek Kartı uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa önemli katkılar sağladıklarını kaydeden Başkan Aşgın, Sosyal Destek Kart kullanan ihtiyaç sahiplerinin şehrimizdeki yerel marketlerden alışveriş yapabildiklerini hatırlattı.

Başkan Aşgın, kentte yaşayan 4 bin 902 hanenin bu ödemelerden faydalandığını da sözlerine ekledi.