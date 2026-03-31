1. Amatör Küme’de hafta sonu oynanan üç maçta kırmızı kart gören üç futbolcu ve iki antrenörden üçü ceza kuruluna sevk edildi. Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer maç sonunda hakemin üzerine saldırgan bir şekilde yürüdüğü için antrenör Özgün Bülbül de aynı suçtan dolayı kırmızı kart gördükleri için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler. Alaca Belediyespor’dan Mert Şakir Kütük maç sonunda soyunma odasına giderken maçın hakemlerine küfür ettiği için ceza kuruluna sevk edildi.

Mimar Sinanspor’dan Akın Karaaslan ve Alaca Belediyespor’dan Ahmet Uğurlu kural gereği kırmızı kart gördükleri için ceza kuruluna sevk edilmeden birer maç ceza aldılar.