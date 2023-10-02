Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlükleriyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik operasyon düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar usulsüzlüğü" yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.



Bu kapsamda ekipler her iki belediyeye ve 60 şüphelinin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.

13 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında, Çukurova Belediyesi eski başkan yardımcısı, eski imar müdürü ve görevdeki imar müdürü, Seyhan Belediyesi başkan yardımcısı ve imar müdürü ile belediye personelinin de arasında olduğu 60 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 60 şüphelilerden 26'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 34'ü ise Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheliye ev hapsi verildi. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polis, adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, zanlıların adreslerinde bulunan 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçe, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin lira olan ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 euro, 17 bin 50 lira ve bir tabancaya da el koydu.



Öte yandan, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının satışının önlenmesi amacıyla mahkemece şüphelilere ait 112 taşınmaz ve 37 araca yönelik tedbir kararı uygulandı.