Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığında görev değişikliği yaşandı. KAÇEP Birim Başkanlığı görevine Yüksek Tarihçi Zeynep Şahin getirildi.

MHP Çorum İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni dönem KAÇEP yönetim kurulu da kamuoyuyla paylaşıldı. Kadın, aile, çocuk ve engellilere yönelik çalışmalar yürütecek yeni yönetimde farklı meslek gruplarından isimler yer aldı.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

KAÇEP Birim Başkanı: Zeynep Şahin (Yüksek Tarihçi)

Yönetim Kurulu Üyesi: Kübra Eker (Avukat)

Yönetim Kurulu Üyesi: Gülşah Gedik (Avukat)

Yönetim Kurulu Üyesi: Sultan Gül Candemir (İş İnsanı)

Yönetim Kurulu Üyesi: Hatice Kamirçan (Kamu İşçisi)

MHP Çorum İl Başkanlığı açıklamasında, yeni yönetime başarı dilekleri iletilerek şu ifadelere yer verildi:

"Göreve getirilen Sayın Zeynep Şahin ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin teşkilatımıza ve davamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışmalarının artarak devam etmesini diliyoruz."