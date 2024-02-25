Kısa bir dönem önce bayilerde sıfır otomobiller bulunmuyordu, ikinci elde de fiyatlar günlük arttığı halde kapış kapış gidiyordu.

İkinci el araçların sıfır otomobillerin fiyatlarını aştığı suni bir süreç yaşandı.

Stokçuluğun beli kırıldı

Sıfır araçların boş arazilerde ya da AVM otoparklarında stoklandığı günler tüketicinin güvenini hayli sarstı.

ÜST ÜSTE TEDBİRLER ALINDI

Şimdi ise Ticaret Bakanlığı’nın getirdiği cezalar ve internet sitelerinde fiyatları köpürten sahte ilanların önüne geçmesi ile piyasada dengeler değişti.

Sıfır otomobiller bir yana dursun ikinci elde artık yaprak kımıldamıyor.

Satışları düşüren nedenlerin arasında kredi faizlerinin artması da yer tutuyor.

GÜNLÜK FİYAT ARTIŞLARI TARİHE KARIŞTI

İkinci el araçta günlük 10 bin liralık artışlar artık mazi oldu.

Türkiye genelinde açık oto pazarlardaki yoğunluklar bitti, gezenlerin de yüzde 90’ının sadece baktığı söyleniyor.

EKSPERLER İŞ YAPAMIYOR

Ya otomobil eksperlerin durumu. Eksperler ikinci el aracı kontrol ederek, durumunu alıcıya bilgi vermek için hizmet ediyor ve her işten ortalama 2 bin 800 - 4 bin 300 lira arasında kazanç sağlıyordu. Onlar da yakın zamana kadar yoğunluktan randevu ile çalışırken bugün ise telefonun çalmasını bekliyor. Yani işler o denli azaldı.

Bir günde 30 araca bakan eksper, bugün en fazla 5 araca bakabiliyor.

NOTERLER BOŞUNA NÖBETÇİ KALIYOR

Yoğunluktan işlemleri yetiştirmek için noterler hafta sonu nöbetçi kalıyorlardı, onlarda da işlemler azaldı.

FİYATLAR DÜŞTÜ

Çünkü ikinci el araçlarında satış durdu. Bölgesine göre değişmekle birlikte fiyatlar da yüzde 15 ila yüzde 30 oranında azaldı. Satılanları da 500 bin - 700 bin lira arasındaki araçlar oluşturuyor.

Yani eskiden 500 bin liraya satılan bir araç ya 75 bin lira eksiğine yani 425 bin liraya ya da 150 bin lira düştüğüne 350 bin liraya indi.

Sektör paydaşları satışlardaki durgunluğun devam etmesi halinde fiyatların daha düşmesini bekliyor.

Ayrıca piyasada ikinci el aracı sadece ihtiyacı olanların aldığı belirtiliyor.