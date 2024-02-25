Gayrimenkul danışmanı ve İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç Demir, 1+1 tipi dairelerin bile İstanbul’da kiralarının 13-15 bin seviyesinden 19-25 bin seviyesine yükseldiğini söyledi.

Okulların açılmasına az bir süre kala kiralık konut piyasasında fiyatlar yeniden güncellendi. Yüzde 25 kira zammı sınırlamasından dolayı mülk sahipleri konutlarını, kısa dönemli kiracı adayı olan öğrencilere kiralamak amacıyla boş tutuyor ya da şimdiden yüksek bedeller isteyerek kendisini korumaya çalışıyor. Bu nedenle yaz mevsimi olmasına rağmen İstanbul’da kiralar yükselişe geçti. Gayrimenkul danışmanı ve İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç Demir, 1+1 tipi dairelerin İstanbul’da kiralarının 13-15 bin seviyesinden 19-25 bin lira seviyesine yükseldiğini söyledi.

Şenay Araç Demir, “İstanbul’un her ilçesinde kiralarda yaz mevsimine rağmen yüksek bir artış var. Lüks sitelerde Maslak civarı 3 + 1 tipi dairelerin kiraları 60.000 TL ile 130.000 TL arasında değişiyor. Boğaz hattı yani Etiler Bebek’te de bu fiyatlar 80.000 ile 150.000 TL civarında seyrediyor. Orta/ortaüst düzey kesimin yaşadığı Halkalı civarı yeni teslim sitelerde 3 + 1 daireler 40.000 ile 65.000 TL arası, Beylikdüzü civarı 3 + 1 daireler ise 20.000 ile 35.000 TL arasında kiraya sunuluyor. Mülk sahipleri yüzde 25 kira artış sınırlamasından dolayı evlerini piyasanın üzerinde kiraya vermeye çalışıyorlar, verirken de yüksek fiyat verip seneye bu sınırlamanın kalkacağını düşünüyorlar…” diye konuştu.

Sıfır konutlar da öğrencilere kiralanmaya başladı

Okul sezonunun yaklaşmasının da kiralık konut piyasasını etkilediğini dile getiren Şenay Araç Demir, geçmişte ancak çok eski konutlar için öğrenciler tercih edilirken şimdi yeni teslim sıfır konutların bile öğrencilere kiralanacağını açıkladı. Şenay Araç Demir “Üniversite tercihlerinin yapılmasının ardından, öğrenciler ev aramaya başlayacaklar. Bunu öngörün mülk sahipleri fiyatları artırdı. 1 + 1 daireler 13-15 bin civarında iken şu an 19-25 bin arasına yükseldi. Öğrencilerden bir yıllık peşin, kira tahliye taahhütnamesi ve kefil isteyen müteahhitler okul sezonu açılışını gözlüyor, dairesini bekletiyor” diye konuştu.

Satılık dairelerde ise piyasadaki nakit sıkıntısından dolayı işlemlerin gerilediğini açıklayan İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç Demir, kredilerin verilmemesinin ve vatandaşların elindeki varlıklarını dolar, borsa ve altında değerlendirmesinin de piyasanın durgunlaşmasında etkili olduğunu açıkladı.

İş işten geçmeden tapu sahibi olun

Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Şenay Araç Demir “Hiçbir yatırım gayrimenkul kadar kazandıramaz. Dolardaki artış inşaat malzemelerini ve maliyetlerini yükseltecek, böylece konut fiyatları daha da çok artacak, evdeki hesap çarşıya uymayacak. Elinizde ne kadar paranız varsa o oranda mutlaka daire, arsa, tarla gibi mülk yatırımlarına yönlendirin ki iş işten geçmeden bir tapunuz olsun” dedi.