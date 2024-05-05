İkinci el araç fiyatları yılın ilk 4 aylık dilimi geride kalırken, yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor. Özellikle yaz ve dolayısıyla tatil döneminin yaklaşması ikinci el araç piyasasına olan talebi günden güne yükseltiyor.

Ancak birçok vatandaş uzmanı olmadıkları araç alım satımı konusunda tereddüt yaşıyor. Bu çekincelerin en başında ise alınan araçtan zarar etme ya da aracın piyasasının olmaması nedeniyle satışta sorun yaşama korkusu yatıyor.

PİYASADA EN ÇOK TALEP GÖREN 5 MARKA

Buna karşın bazı otomobiller piyasada adeta peynir ekmek gibi satılıyor. Bu araçların bolluğu hem fiyat tayinine kolaylık sağlarken hem de satış anlamında sahibine zorluk çıkarmıyor.

TGRT Haber'in İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği'nden derlediği verilere göre Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları belli oldu. Listede sırasıyla yer alan araçlar şöyle:

Fiat Renault Volkswagen Ford Hyundai

Diğer yandan SUV tipi otomobillerde ise Nissan Qashqai başı çekerken, Dacia Duster, Egea Cross, Peugeot 3008 gibi araçlar en sık el değiştiren, piyasası en iyi araçlar arasında gösteriliyor.