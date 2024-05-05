Bursa'nın Osmangazi ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret D. idaresindeki kamyonet ile seyir halindeyken, sürücünün yaptığı şerit ihlali cana mal oldu.

Kamyon, karşı şeritten gelen Rıdvan Y. (50) idaresindeki otomobile, ardından Ali Uğur idaresindeki otomobile çarpıp yaklaşık 10 metre boyunca savurdu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İki ayrı araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilen anne Fadik Uğur (70) ve oğlu Ali Uğur kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, aracın sürücü olan Rıdvan Y.’nin tedavisi devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili ba