Konut ve iş yeri kira gelir beyannameleri için geri sayım başlamışken Hazine ve Maliye Bakanlığı da denetimlerini sürdürüyor. Birden fazla gayrimenkulu olan ve evlerini bedelsiz kullandıranlar vergilerini ödemezse ceza yolda. Maliye'nin denetiminde akla gelmeyecek cezayla karşılaşabilirsiniz.

Bir başka evini kan bağı dışındaki bedelsiz kiraya vermenin de vergi cezası var.

Mynet'te yer alan Deniz Işık imzalı haberde, Ankara'da damadının dairesinde kira vermeden oturan bir kayınvalide Maliye'nin denetimine konu oldu.

HaberTürk TV yayınına katılan Yüksek Mali Müşavir Sezai Mandal, "Eğer sizin iki daireniz varsa bunun birisini kayınpederiniz yahut baldızının ikametine tesis ediyorsanız kira bedeli almamış olsanız bile emlak beyannamesindeki değerin yüzde 5'i bir yıllık kira olmak üzere bu kirayı almış varsayar ve bunun üzerinden vergi ödemek zorundasınız."dedi.

Mandal şu ifadeleri kullandı:

"Kan ve kayın hısımlarına bedelsiz veremiyoruz. Tespiti halinde cezaya maruz kalabilirsiniz."

Ankara'da iki çocuk sahibi baba yatırım için aldığı ikinci dairesine yaşlı kayınvalidesi ve eşinin kız kardeşini yerleştirdi. Ancak tapu kayıtlarında iki gayrimenkul sahibi olduğu gözükünce ikinci daireyi kiraya vermiş olabileceği ve evin de kira beyannamesi sunmadığı gerekçesiyle vergi dairesine çağrıldı.

Mandal yaşananlara ilişkin olarak, "İki gayrimenkul olduğu için Maliye Bakanlığı, birinden kira mı alıyorsun diyerek yoklama yapıyor ve durumu tespit ediyor.İncelemeye alıyor. Kayınvaliden de olsa bu kan bağın olmadığı için kanunda yazan istisnaya girmiyor. Değeri 1 milyon 200 bin lira ise 5 bin lira geliri elde ettiğini varsayar devlet ve bunun üzerinden vergisi alır" değerlendirmesini yaptı.

Mandal'a göre birden fazla gayrimenkulu olup yakınlarına bedelsiz ev tesis edenler kanundaki bu maddeyi pek bilmiyor. Mandal, "Bu durumda olanlar ve bedelsiz kullandıranlar, kaçırılan vergi, bunun da bir katı vergi cezası olur kendisi beyan etmezse. Birden fazla gayrimenkulu olanların kira geliri beyannamesine bakıyor, orayla uyumlu bir gelir beyan etmişse sorun yok ama etmemişse adreslerine giderek incelemeler yapılıyor" bilgilerini paylaştı.