CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, iktidarın 23 yıllık yönetimini kapsamlı verilerle eleştirdi.

Tahtasız, yoksulluktan borç yüküne, işsizlikten intiharlara kadar uzanan bir tabloyla “İktidar sınıfta kaldı” dedi.

AK Parti’nin 23 yıllık iktidarında ülkenin 527 milyar dolar dış borcu olduğunu belirten Tahtasız, bütçenin yüzde 20’sinin faize gittiğine dikkat çekti.

İşsizlikte ise rekor seviyeye ulaşıldığını vurgulayan Tahtasız, “13 milyon işsizimiz bulunuyor. Atanamayan öğretmen sayısı 1 milyon 200 bin kişi” dedi.

Yoksulluğun boyutuna işaret eden Tahtasız, “Yoksulluk sınırı altında 51 milyon kişi yaşıyor. 23 milyon icra dosyası var, yani her dört kişiden biri icralık” diye konuştu. Tahtasız ayrıca vatandaşın vergi yüküne de dikkat çekerek, “Bu yılın ilk altı ayında vatandaş saniyede 305 bin lira, dakikada 18 milyon lira, saatte 1 milyar 98 milyon lira, günde 26 milyar 361 milyon lira vergi ödedi. Toplamda ise 4 trilyon 771 milyar lirayı devlete aktardı. 10 milyon madde bağımlısı olan vatandaşımız bulunuyor. 2 milyon insanımız kumar batağında” ifadelerini kullandı.

‘İKTİDARIN TAKATİ KALMADI’

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Tüm sorunların çözüm yeri olan meclis halkın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları ve belli kesimlerin yaşadığı mağduriyetleri gidermek yerine havamızı satmaya imkan veren iklim yasasını, zeytinliklerimizi katledecek ve sermayeye peşkeş çekecek maden yasasını çıkarmayı yeğledi. Bu iktidarın artık halka verecek vaadi de ekonomik sıkıntıları çözecek takati de kalmamıştır” dedi