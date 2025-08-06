Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, İl Genel Meclisi’nin bu yıl ilçe kulüplerine 2 milyon liralık malzeme desteği vereceğini söyledi.

Arıcı, İl Genel Meclisinde Spor Komisyonu kurulması ve kulüplerin sorunlarının daha yakından bilinmesi için faydalı olacağına inandığını söyledi.

Arıcı dün yapılan İl Genel Meclisi Toplantısına katılarak burda faaliyetleri hakkında bilgilendirme amaçlı bir konuşma yaptı. Arıcı konuşmasında şunları söyledi:

Geçtiğimiz yıl, İl Özel İdaremiz ve İl Genel Meclisimizin destekleriyle ilçelerimizde faaliyet gösteren 30 amatör spor kulübümüze toplam 1,5 milyon liralık spor malzeme yardımı sağlandı. Bu kulüplerimizde yaklaşık 2.500 lisanslı sporcumuz bulunmakta. Bu destek, sahada ter döken gençlerimiz için çok kıymetliydi.

Bu yıl da aynı kararlılıkla, İl Genel Meclisimizin ve Özel İdaremizin desteğiyle, ilçelerimizdeki amatör kulüplerimize toplam 2 milyon liralık spor malzeme desteği sağlanacaktır. Bu yardım, yine sadece ilçelerdeki kulüplerimizi kapsayacaktır. Çünkü ilçelerdeki kulüplerimizin büyük çoğunluğunun hiçbir sabit geliri yoktur ve ayakta kalmakta zorlanmaktadırlar.

İlçelerimizde, gençlerimizin katılabileceği sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısı sınırlıdır. Bu nedenle amatör spor kulüpleri sadece spor değil, aynı zamanda sosyal dayanışma, aidiyet, disiplin ve sağlıklı yaşam alanıdır. Gençlerimizi madde ve alkol bağımlılığı ile dijital ekran bağımlılığından korumanın en etkili yollarından biri bu kulüpleri desteklemekten geçmektedir.

Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz, göreve geldiğimiz günden bu yana Sayın Valimizin, Meclis Başkanımızın ve sizlerin katkılarıyla, il merkezindeki amatör kulüplerimize servis desteği sağlandı. Böylece U11'den 1. Amatör Kümeye kadar olan 9 kategorideki tüm maçlar dönüşümlü olarak hem merkezde hem de ilçelerde oynanır hale geldi. Bu düzenlemeyle ilçelerimizdeki spor tesisleri aktifleşti. Veliler çocuklarını tribünlerde izleyebildi. Merkezdeki sporcularımız ilçeleri tanıma fırsatı buldu. İlçelerdeki maçlara katılan sporcularımıza yemek ikramında bulunan Belediye Başkanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.

Bu çalışmaların arkasında olan başta Sayın Valimize, İl Genel Meclis Başkanımıza, tüm meclis üyelerimize, ayrıca Çorum İl Genel Meclisi’nde grubu bulunan AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlarımıza amatör spor camiası adına içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Buradan bir öneride bulunmak istiyorum: İl Genel Meclisimiz bünyesinde bir Spor Komisyonu kurulması, hem ilçelerde hem merkezde sporun gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Böyle bir komisyonun kurulması hâlinde, Çorum’daki amatör spor camiasıyla ilgili çok daha verimli ve hedef odaklı çalışmalar yapılabileceğine yürekten inanıyoruz.

Son olarak siz kıymetli meclis üyelerimizden bir ricamız var: Merkezdeki ve ilçelerimizdeki amatör spor kulüplerimizi yerinde ziyaret etmeniz, bu kulüplerimizin yaşadığı zorlukları daha yakından görmenize vesile olacaktır. Sizi, gençlerimizin heyecanına ortak olmaya, onların umudu olmaya davet ediyoruz.

Bu vesileyle; desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Sayın Valimize, Meclis Başkanımıza, siyasi parti grup başkanlarına, Özel İdare Genel Sekreterimize ve tüm emek veren personele şahsım ve Çorum amatör spor camiası adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum’ dedi.