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Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 avro değeri, yüzde 25 artırılarak 17,5483 lira olarak belirlendi.

25 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek kararla ilgili Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan yazılı açıklama yaptı.

Son günlerde ilaç zamlarıyla birlikte ortaya çıkan sorunların özellikle eczanelerdeki tedarik aşamasında kendini göstermeye başladığını belirten Erol Afacan, "15 Aralık tarihinde duyurulan ilaç zammının, 25 Aralık'ta uygulanacak ve bu süre zarfında eczanelerimizin stoklarındaki ilaç eksiklikleri önemli bir sorun haline geldi" dedi.

Eczacıların ilaçları tedarik etmekte yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle hastalarına gereken sağlık hizmetini tam anlamıyla sunamadığını aktaran Afacan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle ilaç firmaları ve depolar, zammın geleceği tarihi bile bile ilaç tedarikini kısıtlıyor veya tamamen durduruyor. Bu durum, eczacıları ve dolayısıyla hastaları mağdur ediyor.

Hastalar, reçeteleri karşılığında ilaçlarını temin etmekte güçlük çekiyor. Eczaneler, siparişlerini minimum düzeyde karşılayarak veya tamamen karşılamayarak hastaların sağlığına olumsuz etkiler bırakabiliyor. Bu noktada, ilaç firmaları ve depoların sorumluluklarını yerine getirerek, tedarik sürecini düzenleyecek adımları atmaları büyük önem taşıyor.

Bu yazıyla amacımız, kamuoyunu ilaç tedarikinde yaşanan sorunlara dikkat çekmeye ve çözüm önerilerini gündeme getirmeye yönlendirmek. Sağlık sektöründe yaşanan bu tür zorluklar, tüm paydaşların işbirliğiyle çözüme kavuşturulmalıdır."