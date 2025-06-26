Yeniden Refah Partisi Sungurlu İlçe Başkanı Savaş Şimşek, İlçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İlçe Başkanı Şimşek istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri dile getirdi:

“Kıymetli hemşehrilerim; gönül dostlarım, gönlümüzün davası bizim hayatımızdır. Kişisel hukukları bir kenara bırakarak, teşkilat hukukun korunması, davamızın her şeyden önce gelmesi, usulün önemi, il, ilçe veya kurum ziyaretlerinde teşkilatlarımızın varlığının bilinmesi, önemsenmesi, dava hukukunun korunması, gerekli hassasiyetlerin üzerinde durulması partimiz adına hayati gereklilik arz etmektedir. İlçemiz yönetimine nezaketi, Sn. Vekilimiz gösteremiyorsa bu süreçleri yönetmek bizler için zorlayıcı oluyor.

Bizler; hamdolsun üzerimize düşen görevi yakışan bir nezaketle hep birlikte yönettik.

Şahsi menfaatler uğruna değil, tüm kardeşlerimizi kucaklayarak davanın neferi olmak bizim en birincil vazifemiz olmuştur. Bu yolda eğilmeden, bükülmeden, inandığı doğruları söyleyecek cesareti bizlere veren, sabrın en güzelini yaşatan Rabbime binlerce hamdolsun diyorum.

Gururla geldiğim Yeniden Refah Partisi Sungurlu İlçe Başkanlığı görevinden ayrılıyorum. Makamlar ve mevkiler geçici, gönül davamız kalıcıdır. Allah yar ve yardımcımız olsun.”