Alaca Belediyesi, gerçekleştirdiği hizmetlerle kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Yapılan altyapı projeleri, sosyal hizmetler, çevre çalışmaları ve kültürel etkinliklerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan belediye, şehre değer katacak birçok önemli yatırımı hayata geçirmeyi hedefliyor.

2024 yerel seçimlerinden Belediye Başkanı seçilen Şerif Arslan, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Göreve geldiklerinde birçok zorlukla karşılaştıklarını ve ülke genelinde gerçekleştirilen tasarruf tedbirlerinin kendi çalışmalarını da etkilediğini aktaran Belediye Başkanı Şerif Arslan, tüm zorluk ve ekonomik problemlere rağmen ilçenin gelişmesi için çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.



İlk iş istihdam merkezi kurmak oldu

Belediye Başkanı Şerif Arslan, özellikle ilçede işsizliği bir nebze de olsa gidermek ve göçü önlemek adına işveren ile iş arayanları tek çatı altında buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Bu anlamda göreve gelir gelmez ilk iş olarak Alaca Belediyesi bünyesinde İstihdam Merkezi kurduklarını hatırlatan Başkan Arslan, “İstihdam Merkezimizin kurulmasının ardından yaklaşık 350 başvuru aldık. Bu aldığımız başvuruları özellikle ilçe içinde, dışında çeşitli fabrika, işyerlerine ve özel sektöre ulaşarak vatandaşlarımızın iş bulmalarına vesile olduk” diye konuştu.



Et tanzim mağazası vatandaşın hizmetinde

Alaca Belediyesi olarak vatandaşların temel gıdalara uygun fiyata ulaşabilmesini sağlamak ve ilçe genelinde bir denge unsuru olabilmek adına Et Tanzim Mağazası'nı hizmete açtıklarını aktaran Arslan, “Son dönemde gıda fiyatlarındaki artış, vatandaşlarımızın bütçesini zorlamaya başlamıştı. Biz de belediye olarak, halkımızın bu yükünü hafifletmek adına Et Tanzim Mağazamızı hizmete açtık. Burada, üreticiden doğrudan temin ettiğimiz ürünleri aracısız olarak, en uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza sunuyoruz" dedi.



Alt yapı ve ulaşım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Belediye Başkanı Şerif Arslan, özellikle göreve gelir gelmez 4 yolda bulunan ve yolun bölünmesini amaçlayan ancak vatandaşlar tarafından büyük şikayet konusu olan plastik butonlar sökülerek trafiğin rahatlatılmasını sağladıklarını ifade etti.

Başkan Arslan, bununla birlikte şehir genelinde yapılan yol genişletme çalışmaları ve toplu taşıma düzenlemeleri sayesinde vatandaşların ulaşım ihtiyaçları daha hızlı bir şekilde karşılandığını dile getirdi. Özellikle Cengizhan, Günhan ve Denizhan mahallelerinde kilit taşı çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını kaydeden Arslan, “Kaldırım ve kilit taşı çalışmaları bu mahallelerimizde göreve geldiğimizde yoğunlaştırarak acil değişmesi gereken yerlere ivedilikle müdahale ettik. Ancak işimiz bitmedi. Kaldırım ve kilit taşı çalışmalarına devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Ankara ve Yozgat caddelerine sıcak asfalt

Şehir girişlerine önemli düzenlemeler yaptıklarını anlatan Arslan, şunları söyledi: “Ankara Caddemizde özellikle şehir girişi kısmında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada sıcak asfalt çalışması gerçekleştireceğiz ancak öncesinde kaldırımlarımızın yapımını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra ise uzun zamandır kullanışsız duran Yozgat Caddemizin şehir giriş kısmını da sıcak asfalt ile kaplayarak kaldırım çalışmalarını da gerçekleştireceğiz. Ayrıca TOKİ konutlarında bir cami yapımı için temel atma çalışmalarını göreve gelir gelmez gerçekleştirdik. Burada bir dernek kurarak vatandaşlarımızın ve hayırsever insanların katkılarıyla bu camimizin inşaatını bizzat yürütüyoruz. Yakın zamanda kaba inşaatı tamamladık” diye konuştu.



Yeşil alanlar ve parklarla daha yaşanabilir bir kent

İlçe genelinde özellikle bir temizlik çalışması başlattıklarını aktaran Başkan Arslan, “Alaca Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha temiz ve yaşanılabilir bir Alaca sunmak için bugüne kadar ekiplerimizle birlikte gayretli bir çalışma içerisine girdik. Tüm cadde ve sokaklarımızın temizliği, çöplerin düzenli toplanması ve bu konulara ekiplerimizin tam zamanında müdahale etmesini sağladık. Ayrıca bölgemizin en önemli mesire alanlarından birisi olan ve çok sayıda misafir ağırladığımız Veli Çayırı'nda yeni kamelyalar ve araç otoparkını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” ifadelerini kullandı.



80 bin TL'lik gider belediyeye kazandırıldı

Başkan Arslan, “İlçemizin 4 ana caddesinde yer alan yeni elektrik direklerinin elektrik maliyeti aylık 80 bin TL olarak daha önce belediyemiz tarafından karşılanıyordu. YEDAŞ ile yapılan görüşmeler neticesinde devrini tamamlayarak belediyemizin bütçesinden giden aylık 80 bin TL'yi kasamıza kazandırmış olduk” sözleriyle konuşmasını tamamladı.