Kargı Belediyesi, Doğulca Yaylası mevkiinde bulunan piknik alanlarında geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bu bölge her ne kadar belediyenin sorumluluk alanı dışında olsa da, halkın park, bahçe, orman ve piknik alanları gibi doğal güzellikleri rahat ve temiz bir şekilde kullanabilmesi bizler için büyük önem taşıyor.

Kargı Belediyesi tarafından yapılan temizlik çalışmaları sırasında çok sayıda plastik atık, cam şişe ve diğer çöpler toplandı.

Kargı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Ormanlarımız, sadece bugünkü nesillerin değil, gelecek kuşakların da mirasıdır. Bu nedenle vatandaşlarımızı bir kez daha çevreyi koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Lütfen unutmayalım: Doğaya atılan her çöp, çevremize ve doğaya yapılan büyük bir zarardır. Ormana atılan her atık, kişinin kendi sorumluluğundadır. Doğal alanlarımızı koruyarak temiz tutmak hepimizin ortak görevidir. Belediye olarak temiz bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak sürdürülebilir bir doğa için halkımızın desteği ve duyarlılığı da büyük önem taşımaktadır” denildi.