Ilıca Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, orta refüjden dolayı esnafın iş yapamadığını belirterek, belediyenin bu soruna el atması gerektiğini söyledi.

'Şehrimizin ticari ve sosyal hayatının can damarı olan Ilıca Caddesi’nde, orta refüj uygulaması uzun süredir hem esnafı hem de vatandaşı mağdur etmektedir.' diyen Tahtasız; "Bu fiziki engel nedeniyle araçlar duraklayamamakta, alışveriş yapmak isteyenler park yeri bulamamakta, esnaf ise günbegün müşteri kaybetmektedir. Günün sonunda, caddede kepenk açık ama umut kapalıdır. İşin daha da düşündürücü yanı; söz konusu refüjün yalnızca birkaç metre ilerisinde yaya geçidinin bulunmasıdır. Bu da mevcut refüjün hem işlevsiz hem de esnaf için engelleyici olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Esnafımız, WhatsApp şikayet hattı üzerinden belediyeye defalarca başvurmuş, fakat her defasında red cevabıyla karşılaşmıştır. Bu durum, ne yazık ki yöneticilerin sahadaki sesi duymakta geç kaldığını ya da duymak istemediğini göstermektedir. Artık esnafımızın çağrısı net. Ya bu refüj tamamen kaldırılsın, ya da cadde boyunca tutarlı bir refüj planlaması yapılsın veya Albayrak Caddesi örneğinde olduğu gibi tek yönlü trafik düzeni hayata geçirilsin. Tüm bu talepler, sadece bir esnaf meselesi değil; halkın erişimi, güvenli trafik ve yaşanabilir bir şehir düzeni için bir gerekliliktir. Ilıca Caddesi’nde yaşanan bu mağduriyetin daha fazla görmezden gelinmemesi gerektiğine inanıyorum. Unutulmamalı ki; işleyen bir şehir, “AŞK” ile dinlenen bir esnafla büyür. Beklentimiz, çözüm odaklı, katılımcı ve adil bir yerel yönetim yaklaşımıyla bu çağrının artık cevapsız bırakılmamasıdır." ifadelerini kullandı