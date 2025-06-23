Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Eylül ayında yapılacak olan seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı.

2 yıl önce “Değişim Çorum Eczacı Hareketi İle Başladı” diyerek çıktıkları yola, ayrıştıran değil birleştiren, dışlayan değil kapsayan, sadece eleştiren değil aynı zamanda üreten bir anlayışla adım attıklarını belirten Erol Afacan, “O günden bugüne, Çorum Eczacı Odası artık yalnızca ilimizde değil, Türk Eczacıları Birliği nezdinde ve Türkiye genelinde; meslek ilkelerine bağlı, meslekperver, çözüm üreten ve saygınlığıyla örnek gösterilen bir oda haline gelmiştir” dedi.

Mesleğin her alanında çalışan tüm eczacıları kapsayan, genç meslektaşlarını cesaretlendiren, tecrübelileri onurlandıran ve meslek onurunu hep birlikte yücelten bir yaklaşımla çalışmalarına yön verdiklerini ifade eden Afacan, “Görev süremiz boyunca hep birlikte Eczacılığın Yol Haritası Projesi ile mesleğimizin geleceğini planlayan bir vizyon ortaya koyduk” diye konuştu.

EczAdım Projesiyle genç meslektaşlarının mesleğe sağlıklı bir başlangıç yapmasını sağlayacak istihdam modeli geliştirdiklerini vurgulayan Afacan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“SSGM Saha Raporları ile eczanelerde yaşanan sorunları doğrudan merkez yönetime taşıyarak ortak çözüm zemini oluşturduk. Radyoopak Maddeler Savunuculuk Raporu eczanelerimize sahip çıkmaya çalıştık. Eczanelerin Denetlenmesine Yönetmelik Taslağı ile eczanelerimizin itibarını korumaya çalıştık. Şlaç Fiyat Kararname Modelleri Raporu ile sürdürülebilir ilaç politikalarına katkı sunduk. SUT soru-cevap Whatsapp iletişim hattımız ile eczacılarımıza SUT konularında reçete ve rapor değerlendirmelerinde yardımcı olduk. Akılcı Stok Projesi ile kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını destekledik. Bilgisel Eğitimler ve Mesleki Gelişim Programlan ile bilgiyi güç haline getirdik. Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Yerel-Eczacı Medya Yazılarımız ile halkımızla aramızdaki gönül köprüsünü güçlendirdik. En önemlisi, yıllardır özlemini duyduğumuz Yeni Oda Hizmet Binamızı Çorum eczacılarımıza kazandırdık.

Bugün bir kez daha aynı heyecan ve sorumluluk duygusuyla karşınızdayım. Çorum Eczacı Hareketi olarak biz, kimseyi ötekileştirmeden, farklı düşünceleri zenginlik sayarak, ortak akla kulak vererek ilerledik. Ve şimdi diyoruz ki: Bu değişimin geleceğini hep birlikte yazıyoruz. Çünkü eczacılığın geleceğine sözümüz var. Eczacı kimliğimizle, meslek onurumuzla, birlikte üretmeye, birlikte büyümeye, birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çünkü birlikte güçlüyüz.”