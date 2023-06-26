FATİH BATTAR

Çorum’da Ilıca Caddesi sakinleri, araçların caddeden çok hızlı geçtiğini belirterek, daha fazla kazaların yaşanmaması için kasis istediklerini söylediler.

Motosikletlerin tek teker üzerinden geçtiğini ve otomobillerin çok süratlı olduğunu dile getiren cadde esnafından Celal Ercan; “Caddede hemen hemen her gün bir kazaya şahit oluyoruz. Geçtiğimiz aylarda bana da motosiklet çarptı ve kolum kırıldı. Karşıdan karşıya geçerken artık korkuyoruz. Buraya kasis istediğimizi belediyeye yazdık ama talebimiz olumlu karşılanmadı. Buarada araçların yavaşlaması gerekiyor aksi halde yayalara araçların çarpmaması içten bile değil. Önlem alınması gerekiyor. Motosikletler tek teker üzerinde gidiyor caddede. Otomobiller ise çok süratli illa burada önlem alınması için birinin ölmesi mi lazım? Yetkililerden buraya acilen kasis yapmasını istiyoruz.” dedi