Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

MİKSEN, Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası’nın 14. Olağan Genel Kurulu İstanbul’da yapıldı. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyelerinin belirlendiği genel kurulda Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de, sendikanın yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

MİKSEN’in, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini kurumsallaştırmak ve üyelerin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan bir sendika olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Çöplü, “MİKSEN, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununun 3. maddesine göre ve tüm iş kollarında faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş kamu işveren sendikasıdır. Çorum Belediyesi olarak MİKSEN’e 2020 yılında üye olmuştuk.”dedi.

MİKSEN’in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Fatih Sultan Mehmet Çicek-Sultangazi Belediyesi

Metin Kefelioğlu-Bahçelievler Belediyesi

Volkan Adanaş-Başakşehir Belediyesi

Lemzi Çöplü-Çorum Belediyesi

Kemal Aslan-Fatih Belediyesi

Selim Bayram-Pendik Belediyesi

Ertuğrul Selçuk Güldüren-Bağcılar Belediyesi