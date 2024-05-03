Dünyanın işler durumdaki en dar tarihi arastası olan Dikiciler Arastası yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

2021 yılında Çorum Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılan, içindeki dükkanların işler duruma getirildiği tarihî sokakta kenti ziyaret edenlerin uğrak noktası oldu.

Ahşap ve kerpiç kullanılarak restore edilen tarihi sokak eski dokusuna döndürülürken, hem yerli hem de yabancı turistler dünyanın en dar sokağında fotoğraf çekilerek, Çorum anısını ölümsüzleştiriyor.