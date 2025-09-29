Alaca'ya bağlı Boğaziçi (Hışır) köyünde görev yapan 51 yaşındaki imam Muharrem Sucu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, sabah namazını kıldırmak için cami lojmanında hazırlık yapan imam Muharrem Sucu, aniden fenalaştı. Namaz vakti camiye gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen köylüler, lojmana giderek imamı hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan Sucu, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sucu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet