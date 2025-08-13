Beş aydır tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'e konuştu. Ekrem İmamoğlu, yapılacak seçimlerde yer alamaması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak alternatif adayı destekleyeceğinin sinyalini verdi.

Ekrem İmamoğlu, seçime katılamaması durumunda başka bir adayı desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Başka aday gerekirse...

Danışmanları aracılığıyla yazılı açıklama yapan İmamoğlu, demokratik meşruiyetin tehlikede olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

-"Ben naif değilim. Resmi olarak yasaklanırsam, demokratik muhalefet yine de bir araya gelmelidir. İlerlemek için başka bir aday gerekiyorsa, o kişi adalet, refah ve barış için ortak vizyonumuzu sürdürmeli"



Mart'tan beri ilk

Bloomberg, İmamoğlu'nun açıklamalarını, "Mart ayından beri yabancı basına verdiği ilk röportaj" olarak tanımlarken, İmamoğlu hakkında da, "Avrupa yanlısı reformist" yorumu yapıldı. Tutuklanmasına uluslararası sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çektiğini hatırlatan İmamoğlu, "Bazı demokratik hükümetler, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda yüksek sesle konuşanlar bile bizim gerçekliğimizle karşılaşınca sessizliğe büründü. Bu pragmatizm değil. Bu miyopluk ve tehlikelidir" ifadesini kullandı.

Diploma mevzusu

İmamoğlu, hiçbir yanlışı olmadığını ve yaşananların cumhurbaşkanlığına aday olmamak için başlatılan bir operasyon olduğunu söylerken, "Rejim bürokrasiyi silah haline getirmeyi tercih etti. Diploma meselesi, absürd davaların bütününün sadece biri" dedi.

İmamoğlu, sözlerini uluslararası kamuoyuna yönelterek seslenerek sonlandırdı. İmamoğlu, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz başta olmak üzere liderlere seslendi.

İmamoğlu, "Washington, Berlin, Londra ve diğer yerlerdeki liderlere sesleniyorum. Küresel demokratik ailenin bir parçası olan istikrarlı bir Türkiye istiyorsanız, gözlerinizin önünde demokrasi yıkılırken görmezden gelmemelisiniz" dedi.