Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatın bekçisi, kulübesinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi 5305. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda Bekçi N.Ç. (67), kulübesinde hareketsiz şekilde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde N.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik önlemi alan polis çevrede inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından N.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.