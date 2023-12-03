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Ordu'nun Fatsa ilçesinde çalıştığı inşaatın 4'ncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatın 4'ncü katında dengesini kaybeden 30 yaşındaki Orhan Çok metrelerce yükseklikten yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orhan Çok burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA