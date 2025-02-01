Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Geçtiğimiz hafta Bolu Kartalkaya’da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına değinerek sözlerine başlayan Nuri Kuşçu, “Acımız, üzüntümüz büyük, milli yasımız var. 78 insanımızın hayatını kaybetmesi gerçekten çok büyük bir acıdır.

İktidarın yorulduğunun, otelleri bile denetleyemediğinin, ülkeyi de yönetemediğinin çok açık bir göstergesidir. Türkiye’miz, 2025 yılında, ileri teknoloji çağında, insanların bu kadar kolay öldüğü bir ülke olmamalıydı. 78 insanımızın, çığlıklar içinde kurtarılmayı beklerken, yanarak veya dumandan boğularak can verdiği Kartalkaya yangın faciasında sorumluluğu bulunan yetkililerin, daha yangın söndürülmeden sorumluluğu birbirlerine atmaları kabul edilemez. Yangın çıkışları kapalı ya da yetersiz. Yangın merdivenleri bina içinde kalmış ve ulaşılabilir değil. Duman dedektörleri çalışmıyor. Yangın alarmı yok. Yangın söndürme tüpleri ya yok ya da yetersiz. Oteller bölgesinde bir tane bile itfaiye aracı yok. Otel sahibi sadece kazanacağı paraya bakmış, insan sağlığını hiçe saymış. Ruhsat verip belgelendirdiği oteli, yangın başta olmak üzere insan sağlığı yönünden denetlemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı bu feci olayda asli kusurludur. Sözkonusu otelin, yangına hazırlıksız olduğunu tespit ettiği halde, hiçbir yere ihbar etmeyen Bolu Belediyesi de tali kusurludur. Denetimlerin sıkılaştırılması, gerekli önlemlerin alınması için 78 insanın ölmesi mi gerekirdi? Olayın ilk anlarından itibaren sorumluları istifaya çağıran Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın dediği gibi, bu felaketin sorumluluğunu üstlenip vicdanı sızlayan ve istifa etmeyi düşünen bir tek yetkili yok mu? Genel Başkanımızın çağrısını biz de buradan tekrarlıyoruz: Hem Bolu Belediye Başkanı hem de Kültür ve Turizm Bakanı soruşturmanın selameti ve sorumlulukları bakımından ya görevden ayrılmalı ya da bulundukları görevlerden alınmalıdır” dedi.

“Bu tür afetlere karşı, Türkiye'nin diğer şehirlerindeki turizm tesislerinde, alışveriş merkezlerinde, eğitim kurumlarında ve hatta kamu dairelerinde acaba yeterli tertibatlar, önlemler var mıdır?” sorusunu soran Nuri Kuşçu, “Yoksa Kartalkaya’da olduğu gibi, sadece cebini düşünen tesis sahipleri ve işletmeciler ile görevinin gereklerini yapmayan kamu görevlileri yüzünden, insan sağlığı ve güvenliği bir kenara mı atılmıştır? Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıldönümüne sayılı günler kaldı. Ölenlere bir kez daha rahmet, ailelerine sabır ve metanet dilerken; hatırlatıyor ve soruyoruz: Ülkemiz fay hatlarının üzerinde. Acaba gelecekte beklenen depremlere karşı yetkililerin hazırlıkları var mı? Her doğal afetten sonra sorumlusu kim diyoruz? Sorumluluğu üstlenen hiçbir yetkili bulamıyoruz. Herkes işini iyi yapıyorsa, bu afetler nasıl oluyor da faciaya dönüşüyor? Depremlerden ders alınmıyor; çürük binaların kentsel dönüşümü yapılmıyor. Sel felaketlerinden ders alınmıyor, dere yatakları boşaltılmıyor. Türkiyemiz, insan hayatının bu kadar ucuz olduğu bir ülke olamaz, olmamalıdır. Öncelikle ilimizi yönetenler ve iktidar yetkilileri bilmelidir ki… Yeniden Refah Partisi olarak, gerçeklerin karartılmasına, yöneticilerin yetersizliğine, ilgisizlik ve sorumsuzluğuna seyirci kalmayacağız, göz yummayacağız.

Bu vesileyle, 6 Şubat depremlerinde ve Kartalkaya faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sözlerine emeklilerin yaşadıkları sorunlara ve emekli olamayanlara değinerek devam eden Kuşçu, şunları dile getirdi:

“Bu yıl emekli olanların geçen yıl emekli olanlardan yüzde 30 daha düşük maaş alacakları ortaya çıkmıştır. Emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaşımız, emekli olduklarında alacakları maaşlara, e-devlet üzerinden baktıklarında, geçen yıla göre yüzde 30 maaş kaybıyla karşılaşıyor. Bu çok büyük bir adaletsizliktir. Haksızlıktır. Emek ve mesai hırsızlığıdır. Devlet bütçesinin kötü yönetilmesinin sorumlusu çalışanlar mı ki, kötü yönetimin faturası çalışanlara kesiliyor? Öyle bir emeklilik sistemi oluşturdular, düzeni öyle bir bozdular ki; vay halimize. Çok prim öde, geç emekli ol, az maaş al. Hakkını alamayan, daha doğru bir ifadeyle hakları elinden alınan çalışanlarımız, emeklilerimiz; acaba sizlere hakkını helal edecek mi?

Tabii ki etmeyecek… Hakkımızı helal etmeyeceğiz… Emeklilerin haklarını gasp eden bu iktidarla, hiç kuşkunuz olmasın, helalleşmeyeceğiz. Sandıkta hesaplaşacağız.

TÜİK enflasyonu yıllık yüzde 44,38. Enflasyon Araştırma Grubu'na göre yıllık enflasyon yüzde 83,40. Asgari ücrete yapılan artış yüzde 30. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 15,75. Çalışan memur ve memur emeklisine yüzde 11,54.

Ücret ve aylıklar enflasyona ezdirildi. Üstelik refah payı da verilmedi. Fatura her zaman olduğu gibi dar gelirlilere kesilmiştir. Bu maaşlarla geçinebilmek, eve ekmek götürebilmek mümkün değildir.”