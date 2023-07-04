Çorum 'da yakınlarını rehin aldığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Ş.L. (33), yakınları Z.L. ve U.L'yi Adnan Özejder Caddesi'ndeki ikametlerinde rehin aldı. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, rehin alınan kişileri kurtardı.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada tüfek, bıçak, çok sayıda mermi, hassas terazi ve uyuşturucu ele geçirildi.

"Kişiyi hürriyetten yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

A.A