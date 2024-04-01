Hatay'da iş makinesi yüklü tır alevlere teslim oldu, o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.
Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi mevkiinde iş makinesi taşıyan seyir halindeki tır alevlere teslim oldu.
Yangını fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tır kullanılmaz hale gelirken, iş makinası zarar görmedi.
Editör: İhlas Haber Ajansı