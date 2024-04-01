Yeniden Refah Partisi(YRP) İl Başkanı Nuri Kuşçu, hem Çorum’da hem de Türkiye’de 3’ncü parti olduklarını söyledi.

AŞGIN’I TEBRİK ETTİ

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Nuri Kuşçu, sonuçların hayırlı olmasını dileyerek, yeniden Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Aşgın’ı tebrik etti.

PARTİMİZE VATANDAŞLARIN TEVECCÜHÜ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Yeniden Refah Partisi’nin seçim sonuçlarına göre Türkiye genelinde %6,19, Çorum’da ise %14,53 oranında oy alarak Türkiye’nin 3’ncü partisi olduğunu ifade eden Kuşçu, “Partimiz, 1 büyükşehir, 1 il, 43 ilçe, 24 belde belediyesi kazanmıştır. Kurulduğu günden bugüne halkımızın teveccühü artarak devam etmektedir. Bu vesile ile Yeniden Refah Partimize oy veren tüm hemşehrilerimize, tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bir teşekkür de teşkilat mensuplarına eden Kuşçu, “Yine bu seçim sürecinde gecesini gündüzüne katan tüm teşkilat görevlilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi ki bundan sonraki süreçte beraber yol yürümekten onur duyacağım Kıymetli Belediye Başkan adayımız Yaşar Anaç beye teşekkür ediyorum. Partimiz adına belediye meclis üyeliğine seçilen Sinan Demir ve Serkan Adanır Beyleri tebrik ediyorum. 2028’de yapılacak olan genel seçimlerin çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanlığında yeniden büyük Türkiye hedeflerimiz için gece gündüz demeden çalışacağımıza söz veriyoruz. Zafer inananlarındır, zafer yakındır.”